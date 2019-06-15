61 قتيلاً جراء السيول وإجلاء 350 ألفاً في جنوب ووسط الصين

2019/06/15 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 61 شخصاً حتفهم، وتم إجلاء 356 ألفاً آخرين من منازلهم، جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد هذا الأسبوع.

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