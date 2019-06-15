2019/06/15 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت صحيفة صدى الالكترونية.

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