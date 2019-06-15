محاربة عدم المساواة.. العنوان الأبرز لفعاليات “أيام التنمية الأوروبية 2019”

2019/06/15 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظم المفوضية الأوروبية يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري “أيام التنمية الأوروبية 2019″، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.وتركز نسخة هذه السنة على محاربة عدم

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