تكثيف القصف على قوات حفتر ودعوات أممية لاستئناف الحوار

2019/06/15 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري للجزيرة بأن قوات حكومة الوفاق الليبية كثفت قصفها المدفعي على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في أغلب محاور

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