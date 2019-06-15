2019/06/15 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت جريدة «الأخبار» اللبنانية على وثائق أرسلها جهاز «المخابرات العامة» المصرية إلى وزارة الخارجية وإدارات إعلامية، مُحدِّداً فيها التوجيهات والتنبيه...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تحدد سياستها الاستراتيجية في سوريا.. اليكم التفاصيل!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تحدد سياستها الاستراتيجية في سوريا.. اليكم التفاصيل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).