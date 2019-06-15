2019/06/15 | 06:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلاب يعانون من الحر في امتحاناتهم ويحملون الوزارة مسؤولية عدم توفير قاعات مكيفة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6LM-DMjOpBw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طلاب يعانون من الحر في امتحاناتهم ويحملون الوزارة مسؤولية عدم توفير قاعات مكيفة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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