2019/06/15 | 06:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي مهنئاً بعيد الصحافة: نرفض أي تضييق على الحريات الصحفية هنأ رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية" مشيداً "بتضحياتها ودورها بتعزيز مكانة العراق".وقال عبد المهدي في بيان بالمناسبة "يسعدنا ان نشارك الأسرة الصحفية عيدها الأغر الذي يحل هذا العام والعراق أكثر أمناً واستقراراً وبغداد أكثر زهواً وتألقاً وتفتح ذراعيها لجميع ابنائها وضيوفها".وأضاف "إنها لمناسبة كبيرة ان نحتفل بمرور قرن ونصف على ولادة الصحافة في العراق ، فعلى مدى عمرها وكفاحها الطويل أسهمت إسهاما فاعلا في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته وكان لها الدور المشهود في حركات التحرر والاصلاح والتغيير".وتابع "إذ نهنئ جميع الصحفيين والصحفيات والعاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام نستذكر بإعتزاز حضورها في ميادين الجهاد والدفاع والبناء حين اختلطت دماء شهداء الصحافة بدماء المقاتلين الابطال ، وتواصلون اليوم بنفس الهمة المشاركة الفاعلة والمسؤولة في بناء الانسان وتعزيز القيم الاخلاقية والوطنية والتصدي لجميع اشكال الارهاب والتمييز والتطرف".وأكد عبد المهدي "في هذه المناسبة العزيزة تمسكنا بحرية العمل الصحفي وتوفير الاجواء الآمنة للصحفيين وحمايتهم ورعاية حقوقهم ، ونرفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية ، وكل غايتنا: إعلام حر صادق ومهني يتحرى الدقة والموضوعية في أداء واجبه ورسالته النبيلة".ورأى "في هذا العدد الكبير من الصحف والفضائيات والاذاعات ووكالات الانباء اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي ميزة للعراق وعنصر إثراء ودليل عافية يكشف عمّا يمتلكه ابناء هذا الشعب المعطاء من قدرات وطاقات وكفاءات نعتز بها جميعا ونسعى لتعزيز دورها في اصلاح الدولة والمجتمع وإشراكها في جهود البناء والاصلاح ومحاربة الفساد والظواهر السيئة وفي تسليط الاضواء على المبادرات والجهود الخيّرة والصور المضيئة، وعدم ادخار أي جهد في الوصول إلى الحقيقة ومحاربة الشائعات".

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