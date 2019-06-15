والدة الطفل ضحية كلاب الأحساء تكشف لـ«عاجل» تفاصيل الفيديو المروِّع

2019/06/15 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت والدة الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو مروِّع يتعرَّض لهجوم من كلاب ضالة، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي على نحو واسع، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن ت...

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