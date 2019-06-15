منظمة الصحة العالمية تقرر عدم إعلان الإيبولا حالة طوارئ عالمية

2019/06/15 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، عدم إعلان وباء الإيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية دولية، نظراً لعدم توفر المعايير.

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