2019/06/15 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Yops17Rxz4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو رأيك بظاهرة الكتابة على الجدران ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شنو رأيك بظاهرة الكتابة على الجدران ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).