العراق يعلن احتراق اكثر من 45 الف دونم وانقاذ مساحة شاسعة خلال مدة قصيرة

2019/06/15 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، عن احتراق اكثر من 45 الف دونم من الاراضي الزراعية من 8 آيار 2019 ولغاية اليوم في عموم العراق.

وذكرت المديرية في بيان، انها سجلت 296 حادث حريق للمحاصيل الزراعية من تاريخ 8 ايار 2019 لغاية 13 حزيران 2019 في عموم العراق.

وبينت ان المساحة المحترقة بلغت 46016 دونما، والمساحة المنقذة بلغت 1539540 دونما.

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