2019/06/15 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط الوسط يفوز على الصناعات والنجف يتعادل مع فريق الحسين حقق نفط الوسط فوزا مهما على الصناعات الكهربائية، بهدف نظيف، على ملعب النجف الدولي، في الجولة 31 من الدوري الممتاز.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة 44 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 32 في المركز 16.فرض نفط الوسط ضغطا كبيرا على ضيفه الصناعات الكهربائية وأهدر جملة من الفرص، فكاد محمد قاسم أن يهز الشباك في الدقيقة 12 لكن رأسيته مرت فوق العارضة.وسدد صالح سدير كرة أبعدها الحارس، وعاد محمد قاسم ليهدد مرمى الصناعات برأسية أخرى فيما اقتصرت محاولات الصناعات على تصويبة مصطفى محمود.وواصل نفط الوسط الضغط وحاول محمد قاسم مجددا لكن كرته مرت بجوار القائم، وسدد أمير صباح كرة أبعدها الحارس.وحصل قاسم على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل منها صالح سدير هدف المباراة الوحيد.في الشوط الثاني حاول نفط الوسط تعزيز النتيجة فأهدر مصطفى محمد كرة سهلة، ومرت تسديدة سجاد جاسم بجوار القائم.وظهرت أفضلية الصناعات الكهربائية في النصف الثاني من هذا الشوط، وأضاع مصطفى محمود كرتين في غاية الخطورة.وفي المباراة الثانية أكرم الحدود ضيافة السماوة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي لحساب ذات الجولة.افتتح التسجيل مروان عباس في الدقيقة 15 من المباراة، وعزز النتيجة شريف عبد الكاظم في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين دون رد.وفي الشوط الثاني وبعد مرور 8 دقائق فقط تمكن حمزة عبد الحسين من إضافة الهدف الثالث للحدود.ورفع الحدود رصيده إلى النقطة 37 في المركز 12، بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 27 في المرتبة الـ18.والمباراة الثالثة جمعت بين الحسين والنجف وانتهت بالتعادل السلبي.ورفع النجف رصيده إلى النقطة 35 في المركز 13، بينما رفع الحسين رصيده إلى النقطة 17 في المركز الـ20.

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