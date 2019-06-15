الشركة المشغلة لـ«فرونت ألتير»: ناقلتنا مازالت طافية في خليج عمان

2019/06/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة المشغلة لناقلة النفط «فرونت ألتير»، أن ناقلتها مازالت طافية في خليج عمان.

وأضافت الشركة، أنَّ «الناقلة مازالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ...

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