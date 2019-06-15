فاكهة «الليتشي» تقتل 43 طفلًا هنديًا في أقل من أسبوعين

2019/06/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، اليوم الجمعة، أن 43 طفلًا لقوا حتفهم في أقل من أسبوعين؛ بسبب مرض في الدماغ، فيما ربط العلماء هذه الوفيات باستهلاك أح...

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