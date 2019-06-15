السودان وإريتريا تتفقان على فتح الحدود بينهما فورًا

2019/06/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت السودان وإريتريا على فتح الحدود وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود بينهما، على أن تقوم السلطات المختصة في البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح ال...

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