بومبيو وعبد الهادي يحملان إيران مسؤولية توترات المنطقة

2019/06/15 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال اتصال هاتفي التوترات التي تشعلها إيران في المنطقة.

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