2019/06/15 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه رؤوس اقلام الأسرة الأسرة ..
التشظّي الأسريخراب خراب ..
تشرّد..
ضياع وضياعفقدنا السلام فقدنا الوئام التجمّع العناق الوحدة الوفاء الصفاء.
وساد الخصامتفكّك تفكك , وارتطامرؤوس أقلامدمعة وصلاة وهمس كلام · الله محبة..
" الله محبة والذي يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه " .
نحلم بالإرتقاء..
بالسمو..
نعشق السماءلنهجر الظلام .
نطوي ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - رؤوس أقلام ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التشظّي الأسريخراب خراب ..
تشرّد..
ضياع وضياعفقدنا السلام فقدنا الوئام التجمّع العناق الوحدة الوفاء الصفاء.
وساد الخصامتفكّك تفكك , وارتطامرؤوس أقلامدمعة وصلاة وهمس كلام · الله محبة..
" الله محبة والذي يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه " .
نحلم بالإرتقاء..
بالسمو..
نعشق السماءلنهجر الظلام .
نطوي ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - رؤوس أقلام ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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