مريم نجمه - رؤوس أقلام ؟

2019/06/15 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه رؤوس اقلام الأسرة الأسرة ..التشظّي الأسريخراب خراب ..تشرّد..ضياع وضياعفقدنا السلام فقدنا الوئام التجمّع العناق الوحدة الوفاء الصفاء.وساد الخصامتفكّك تفكك , وارتطامرؤوس أقلامدمعة وصلاة وهمس كلام · الله محبة.." الله محبة والذي يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه " .نحلم بالإرتقاء..بالسمو..نعشق السماءلنهجر الظلام .نطوي ا......

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