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#مريم نجمه - رؤوس أقلام ؟


#مريم نجمه - رؤوس أقلام ؟
2019/06/15 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مريم_نجمه رؤوس اقلام الأسرة الأسرة ..

التشظّي الأسريخراب خراب ..

تشرّد..

ضياع وضياعفقدنا السلام فقدنا الوئام التجمّع العناق الوحدة الوفاء الصفاء.

وساد الخصامتفكّك تفكك , وارتطامرؤوس أقلامدمعة وصلاة وهمس كلام · الله محبة..

" الله محبة والذي يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه " .

نحلم بالإرتقاء..

بالسمو..

نعشق السماءلنهجر الظلام .

نطوي ا......

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