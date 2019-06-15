نائبة عراقية تطلق تصريحات نارية محذرة من موضوع مهم!

2019/06/15 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، بيانا تحذر فيه من خطورة تغييرات ديموغرافية قد تطرأ على التركيبة السكانية للعراق، في حال تم تمرير ال...

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