2019/06/15 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت أسرة طفلة مستشفى في جازان بارتكاب خطأ طبي والإهمال، ما تسبب في وفاة طفلتهم..[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل وفاة طفلة بعد غيبوبة استمرت شهرًا..



واتهام ذويها للأطباء بالإهمال صحيفة صدى الالكترونية.

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