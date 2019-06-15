2019/06/15 | 07:59

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سقوط قذائف هاون على قاعدة تضم قوات أمريكية في صلاح الدين

بغداد -

كلمة

أعلنت خلية الإعلام الأمني

العراقي، يوم السبت، سقوط قذائف هاون على قاعدة جوية، بمحافظة صلاح

الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت الخلية في بيان، أن ثلاث

قذائف هاون، سقطت على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كلم شمال

بغداد".

وأضافت الخلية، أن القذائف، أسفرت

عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار

بشرية.

وتتواجد في قاعدة بلد الجوية القوات

الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح

الدين، وهي من القواعد الستراتيجية المهمة والتي كان لها الدور

البارز في عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة "داعش".

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