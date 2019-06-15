تربية واسط: المحافظة بحاجة إلى 500 بناية مدرسية جديدة

2019/06/15 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة واسط، السبت، عن حاجة المحافظة إلى أكثر من 500 بناية مدرسية جديدة لفك الدوام المزدوج، فيما اشارت الى ان تخصيصات الوزارة والمحافظة لبناء المدارس لا تسد متطلبات المحافظة من الابنية المدرسية.وقال مدير عام تربية واسط منعم صادق عابدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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