وول ستريت تنهي الأسبوع على مكاسب رغم خسائر الجمعة

2019/06/15 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت بورصة وول ستريت الأسبوع على مكاسب، وذلك على الرغم من إغلاقها منخفضة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، نتيجة توخِّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاح...

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