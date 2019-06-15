وزير الطاقة السعودي: نأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

2019/06/15 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم السبت، عن أمله بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل.

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