العصائب: تأخر الكابينة طال أكثر من اللازم وبدأ يؤثر على الاستقرار

2019/06/15 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت حركة عصائب اهل الحق، السبت، أن تأخر اكمال الكابينة الوزارية طال أكثر من اللازم، مشيرة إلى أن ذلك بدأ يؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد.وقال الناطق باسم الحركة النائب نعيم العبودي في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الاوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “التأخير في حسم الوزارات الأربع المتبقية طال أكثر من اللازم وبدأ […]

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