البياتي: حرق حقول الحنطة يستهدف اشعال حرب قومية في المناطق المتنازع عليها

2019/06/15 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الأمين العام لاتحاد الإسلامي لتركمان جاسم البياتي، السبت، من تداعيات الاستمرار في حرائق حقول الحنطة والشعير في المناطق المتنازع عليها، مبينا أن تلك الحرائق تهدف إلى اشعال حرب قومية وطائفية في تلك المناطق.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “احداث الحرائق المستمرة في حقول الحنطة سيما في المناطق المتنازع عليها ينذر بازمة كبيرة […]

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