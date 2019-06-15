مجلس بغداد يكشف سبب عدم الاعلان عن الدرجات الوظيفية

2019/06/15 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارجع مجلس محافظة بغداد، السبت، عدم اعلانه حاجته الى الدرجات الوظيفية في وزارة التربية والدوائر الخدمية الى انتظاره اللوائح الحكومية، مبينا ان حصة بغداد من الوظائف مضمونة بحسب قانون الموازنة الاتحادي.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “خلافا داخل مجلس محافظة بغداد حصل بشأن احقية تعيين المحاضرين وصرف المستحقات ما استدعى […]

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