روحاني: من الأفضل للأميركيين مغادرة المنطقة

2019/06/15 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، الأميركان إلى مغادرة المنطقة من اجل تعزيز الامن والاستقرار والتنمية فيها.وخلال لقائه نظيره الافغاني اشرف غني في بيشكك على هامش اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اعرب روحاني، عن امله بعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة سريعا لتسهيل سبل تعميق وتنمية التعاون بين البلدين خاصة في […]

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