اندماج متوقع بين ثالث ورابع أكبر شركتين لخدمات الهاتف المحمول بأمريكا

2019/06/15 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن توافق وزارة العدل الأمريكية على صفقة اندماج بين شركتي «سبرينت» و«تي موبايل» اللتين تتنافسان في سوق

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