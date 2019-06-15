اتفاق أمريكي عراقي على مسؤولية إيران عن هجوم خليج عُمان

2019/06/15 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وقالت المتحدثة

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