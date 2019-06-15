قرابة 7 ملايين شخص في جنوب السودان يواجهون مشكلات الأمن الغذائي

2019/06/15 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه قرابة 7 ملايين شخص، في جنوب السودان انعداماً حرجاً للأمن الغذائي، قد يصل إلى مستويات "الأزمة" أو أسوأ، وأن أكثر من 20 ألفاً يقتربون من حافة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

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