السعودية: 277 الف عراقي ادوا مناسك العمرة لغاية الاسبوع الماضي

2019/06/15 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، ارتفاع اعداد العراقيين القادمين للسعودية لاداء مناسك العمرة إلى أكثر من 277 الف عراقي منذ بداية الموسم في ايلول الماضي ولغاية يوم الخميس الماضي.وبحسب صحيفة الرياض فإن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى السعودية […]

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