2019/06/15 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دون كشف قيمة العقد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أن دافع عن ألوانه لـ25 عاماً.. مالديني مدرباً لميلان الإيطالي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أن دافع عن ألوانه لـ25 عاماً.. مالديني مدرباً لميلان الإيطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).