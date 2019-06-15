2019/06/15 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت القوات الامنية، عميات مشتركة في صحراء الجزيرة غربي البلاد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، أن ” قوة من قيادة عمليات نينوى بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة، نفذت عملية تفتيش مشتركة لصحراء الجزيرة غربي البلاد بإشتراك الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي “.وبين , أن ” العملية قد أسفرت عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج العملية المشتركة في صحراء الجزيرة النعيم نيوز.

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