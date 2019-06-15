نائب سابق يقدم مقترحا لحل أزمة الكابينة يتضمن إعادة وزيرين سابقين

2019/06/15 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، عن تقديمه مقترحا لانهاء الكابينة الوزارية من خلال اعادة وزيري الدفاع عرفان الحيالي والداخلية قاسم الاعرجي الى الحكومة، مبينا أن الخلافات السياسية بشأن الحكومة لا يمكن حلها بسهولة.وقال الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/، انه “تقدم بمقترح الى الكتل السياسية باعادة استيزار وزيري الدفاع عرفان […]

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