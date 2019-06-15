تركيا ترد على تغريدة لمقتدى الصدر.. اليكم التفاصيل!

2019/06/15 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الى عدم استخدام ما وصفها بـ"العبارات الملتوية" بخصوص حزب العمال الكردستاني، رافضا اعتبار الاخير بـ"المعارضة" ...

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