ليس داعش.. الموصل تشهد موجة نزوح جديدة والسبب؟؟

2019/06/15 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نزح المئات من سكان المداخل الشرقية والجنوبية والشمالية لمدينة الموصل نحو مركز المدينة هربا من الحرائق المشتعلة.وقال مصدر امني ان “خمسة حرائق كبيرة جدا اندلعت في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر السبت 15 حزيران 2019، في المحور الشرقي لمدينة الموصل وكان اضخمها في محطة توليد الطاقة الكهربائية بحي الزهراء، كذلك […]

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