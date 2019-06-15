ثنائية كوتينيو تقود البرازيل للفوز على بوليفيا

2019/06/15 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قاد لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو منتخب بلاده لتحقيق الفوز الأول في كوبا أمريكا 2019 على حساب المنتخب البوليفي بثلاثية نظيفة في مباراة لعبت صباح السبت ضمن المجموعة الأولى على ملعب المورمبي.

انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بينما استفاق السيليساو في الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها كوتينيو في الدقيقة 50 مستغلا قراراً من الفار احتسبه الحكم الأرجنتيني لصاحب أصحاب الديار.

وبعد ثلاث دقائق فقط من الهدف الأول احرز كوتينيو برأسية الهدف الثاني للسامبا في الدقيقة 53.

وأحرز اللاعب البديل ايفرتون الهدف الثالث للبرازيل من تصويبة صاروخية في الدقيقة 84.

بهذا الفوز ارتقى المنتخب البرازيلي لصدارة المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط من فوز بينما المنتخب البوليفي في المركز الأخير بصفر من النقاط في انتظار المواجهة بين فنزويلا وبيرو.

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