2019/06/15 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شهدت مدن برازيلية كثيرة، احتجاجات جماهيرية واسعة على إصلاح المعاشات التقاعدية، وذلك قبل انطلاق كأس أمريكا لكرة القدم الذي تستضيفه البلاد.وأفادت قناة “Todo Noticias” الأرجنتينية بأن “مظاهرات الاحتجاج جرت في نحو 300 مدينة في جميع أنحاء البرازيل، لتصبح أول احتجاج جماعي وحد أكبر النقابات البرازيلية منذ بداية رئاسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاجات واسعة في البرازيل احتجاجاً على إصلاح المعاشات التقاعدية وكالة خطوة برس.

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