2019/06/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل خمسة حرائق في نينوى منذ بداية اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/15 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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