كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني في مايو

2019/06/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في مايو أيار مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في بداية الشهر الماضي .

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