موسكو تتوعد إدلب.. تعزيزات روسية ضخمة إلى سوريا

2019/06/15 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد الوضع الميداني قصفا ومعارك عنيفة بين قوات النظام وحليفتها روسيا من جانب وفصائل معارضة في محافظة إدلب.وفي التفاصيل، أرسلت حليفة النظام الدائم روسيا تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة لحسم المعركة في

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