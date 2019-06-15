2019/06/15 | 09:01

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القبض على أخطر عصابة لسرقة السيارات في النجف

بغداد -

كلمة

اعلنت مديرية شرطة محافظة

النجف، يوم السبت، عن إلقاء القبض على أخطر عصابة مختصة بسرقة

السيارات.

وقالت المديرية في بيان اطلع عليه

"موقع كلمة الإخباري"، ان "فريق تحقيق مختص تم

تشكيله من اجل إلقاء القبض على عصابة سرقة السيارات في المحافظة،

وبعد التحري ومتابعة العصابة تم الكشف عن هوية أفرادها".

واضافت "جرى وضع خطة لعملية القاء

القبض عليهم وضبط عدد من السيارات المسروقة في احد الأماكن ومنها

سيارة (سنتافي) مظللة تنفذ بواسطتها عمليات سرقة السيارات ومنها

محاولة سرقة احدى السيارات في حي الأمير".

واشارت الى انه، "تم التحقيق مع

أفراد العصابة وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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