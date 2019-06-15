عبد المهدي من موقع مجزرة سبايكر: بطولات وتضحيات العراقيين ووحدتهم هي من صنعت النصر

2019/06/15 | 09:01

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أفادت شبكة CNN الامريكية، الجمعة (14 حزيران 2019)، بأن زورقاً ايرانياً استهدف طائرة مسيرة أمريكية، قبل "الهجوم" على ناقلتي النفط، في خليج عمان.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن "زورقاً إيرانياً استهدف ط

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الجمعة (14 حزيران 2019)، ’’تسريبات’’ وصلت إليها بشأن تسمية وزيري الداخلية والدفاع، من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي، في حديث ل

بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس النواب السابق، القيادي التركماني جاسم البياتي، الجمعة (14 حزيران 2019)، الحكومة الاتحادية إلى ابعاد محافظة كركوك عن تنافس الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وعدم السماح بعودة البيشمركة إليها.

وقال

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