التجارة تستنفر اكثر من ١٧٥ عجله لمناقلة الحنطة المحلية

2019/06/15 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التجارة عن مشاركة اكثر من (١٧٥) عجلة تابعة لاسطول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في مناقلة الحنطة المحلية المسوقة لمخازن الشركة

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