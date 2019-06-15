2019/06/15 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت محاولات الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الى التوصل بايران من اجل التفاوض معه.

وأعلن ترامب، استعداده للتفاوض مع إيران عندما تكون الأخيرة مستعدة لذلك، مشيرا الى،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتوسل بايران للتفاوض معه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتوسل بايران للتفاوض معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).