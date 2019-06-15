2019/06/15 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق الدورة الـ27 من المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور اليوم السبت 15 يونيو / حزيران الجاري ولمدة خمسة أيام متتالية.حيث يبلغ عدد الدول المشاركة في المسابقة «مستوى واحد» بحفظ القرآن الكريم كاملاً (38) دولة فيما يبلغ عدد المشتركين (39) مشتركاً.كما يخضع المتسابقون لقرارات لجنة تحكيم دولية فيما سيتم تكريم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاركة (38) دولة في المسابقة الدولية القرآنية في الأردن النعيم نيوز.

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