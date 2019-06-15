2019/06/15 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو لحظة تعرض طفل صغير لهجوم من قبل الكلاب الضالة، أمام منزله في.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



كلاب ضالة تهاجم طفلا وتصيبه بجروح بليغة بالأحساء صحيفة صدى الالكترونية.

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