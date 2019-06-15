رئيس الوزراء : شهداء سبايكر ألهمونا الشجاعة والصبر وكانوا عاملا مهم لوحدة الشعب

2019/06/15 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فجر اليوم السبت، موقع مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين في الذكرى الخامسة لوقوعها.

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