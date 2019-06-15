تعرض قاعدة بلد الجوية العسكرية للقصف

2019/06/15 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافادت خلية الاعلام الامني أمس الجمعة بتعرض قاعدة بلد الجوية الى قصف بقذائف الهاون.

وقالت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش”.

واضاف البيان “تم إخماد النيران دون اي اضرار بشرية”.

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