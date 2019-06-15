2019/06/15 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن مباشرة الملاكات الفنية في سايلو تلعفر استلام وخزن الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين في بنزات صومعة بعد توقف دام خمس سنوات.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جبر، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة إن “ملاكات الجهد الهندسي التابع لفرع نينوى انجزت اعادة تأهيل سايلو تلعفر بعد توقف دام خمس سنوات منذ سيطرة عصابات داعش على المدينة، ليباشروا استلام اولى الكميات المسوقة من الحنطة المحلية بواسطة الجك القلاب بعد ان انجز الجهد الهندسي كافة الاعمال الميكانيكية والفنية”.

واضاف جبر، ان “دخول سايلو تلعفر للعمل سيؤمن خزن بحدود (٧٥) الف طن في موقع آمن بداخل البنزات”.

وأشار مدير عام تجارة الحبوب الى ان “سايلو تلعفر كلف بموجب التوزيع الجغرافي للخطة الزراعية المعدة من قبل وزارة باستلام الحنطة المحلية من مزارعي قضاء سنجار والبعاج وتلعفر”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد توقف لخمس سنوات.. إعادة تشغيل وخزن الحنطة في بنزات سايلو تلعفر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد توقف لخمس سنوات.. إعادة تشغيل وخزن الحنطة في بنزات سايلو تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).